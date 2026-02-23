Размер шрифта
Певец Укупник «накатал» штрафов на десятки тысяч за год

Mash: у Укупника за год накопилось штрафов на 47 тысяч рублей
У исполнителя композиции «Я на тебе никогда не женюсь» певца Аркадия Укупника за год накопилось штрафов на 47 тысяч рублей. Их взыскали через суд, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«На его Range Rover висело 38 косяков. 25 — за превышение скорости, еще шесть — за разметку и знаки, два — за запрещенные маневры. В списке также неоплаченная парковка на 5 тыс., выезд на выделенку на 2 тыс. и штрафы от МАДИ на 4,5 тыс. Самый крупный — 10 тыс. рублей», — сказано в посте.

По данным канала, в декабре прошлого года мировой суд признал артиста виновным по одному из эпизодов и удвоил штраф — до 9 тыс. рублей.

Как утверждается, у Укупника есть и налоговые долги — 181 тыс. рублей за использование имущества и еще 114 рублей пени.

В январе 2026 года стало известно, что Укупник не попал под санкции Латвии и не лишился своего жилья в Юрмале из-за второго гражданства. Тогда адвокат Александр Бенхин предположил, что певец зарегистрировал свою недвижимость за границей как израильтянин. С юридической точки зрения так на артиста сложнее наложить санкции. По словам адвоката, «закручивание гаек» в Прибалтике началось еще с 2014 года.

Ранее на жену Укупника подали иск за разбитый унитаз.
 
