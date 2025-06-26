На жену Укупника подали иск за разбитый унитаз

Жену Аркадия Укупника Наталью обвинили в недобросовестной аренде. Об этом сообщает mk.ru.

Речь идет о таунхаусе и гараже, которые Укупник сдала в 2023 году. Женщина оплатила первый и последний месяц проживания, однако была вынуждена скоро съехать из-за непригодных для жилья апартаментов.

Арендатор зафиксировала нарушения. В документе было сказано, что на окнах первого этажа пентхауса порваны сетки, а на втором и третьем – они отсутствовали. В санузле на третьем этаже оказалось разбитым сиденье унитаза, в спальне не открывалась дверь шкафа, электроплита частично не работала, в ванной на втором этаже обнаружилась протечка, был разбит напольный плинтус, также не включались некоторые светильники.

По данным издания, Укупник пообещала устранить все недостатки, но спустя две недели работы даже не начались. Арендатор приняла решение съехать через месяц и потребовала вернуть залог в 300 тысяч рублей. Укупник отказалась. Женщина вынуждена была подать иск.

Тверской суд встал на сторону жены артиста. Они объяснили это тем, что жилец изначально не сообщила о неполадках, а при выезде из апартаментов не был оформлен акт передачи имущества – хозяйке не отдали ключи от дома.

Мосгорсуд встал на сторону арендодателя. Уточнялось, что уведомление о расторжении договора было заблаговременно направлено Укупник по электронной почте. Жена певца согласилась принять помещение, но не подписала акт. Суд решил, что Укупник должна вернуть депозит с процентами.

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