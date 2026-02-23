СМИ: Земфира сменила Париж на Лондон из-за проституток и бандитов

Mash: Земфира переехала из Парижа в Лондон из-за роста преступности во Франции

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и Рената Литвинова покинули Париж и переехали в Лондон. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, причиной переезда стал рост преступности в районе бульвара Сен-Дени, где артистка проживала в старинном доходном доме. Когда-то этот район славился яркой ночной жизнью, но теперь он привлекает криминальные элементы и проституток.

Mash утверждает, что из-за усиления криминальной активности власти ввели в этой части города комендантский час с 20:00. Решение, по словам канала, «не устроило рок-звезду», и она запланировала отъезд из квартиры, где прописана, в Лондон вместе с Литвиновой.

Также в публикации говорится, что Земфира является гражданкой Франции, хотя ранее отрицала наличие второго паспорта. По данным Telegram-канала, певица оформила документы на гражданство во Франции в 2022 году через компанию RENATA.

Земфиру включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Согласно обоснованию Минюста, певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», «получала поддержку от иностранных источников».

