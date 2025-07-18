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Валерия Гай Германика вспомнила, как ее обматерил оператор

Режиссер Гай Германика заявила, что оператор нагрубил ей при устройстве на работу
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала в Telegram-канале, что на днях оператор нагрубил ей при попытке устроиться к ней на работу.

Германика отметила, что мужчина расхваливал себя и показывал несколько премий «Ника», которые получил. Затем режиссер попросила оператора рассказать о себе и своих детях. В ответ мужчина в нецензурной форме заявил, что это не должно волновать кинематографистку.

«А я поняла, он просто не стрессоустойчивый и не сможет в нашем режиме», — рассказала режиссер.

В июне Валерия Гай Германика рассказала о топе-5 неловких ситуаций на съемочной площадке.

В топ-1 вошел случай, когда у оператора выпали зубные импланты из-за того, что всю ночь снимал на холоде. На втором месте Германика назвала момент, когда вместо дублера женщины привели лысого мужчину. Также она рассказала о ситуации, когда вместо игрового чучела животного привезли улыбающееся чучело волка.

Валерия Гай Германика стала известной благодаря своей второй короткометражке «Девочки», снятой в 2005 году. В 2010 году на Первом канале вышел резонансный сериал Германики «Школа».

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