Птаха стал многодетным отцом

Воссоединившиеся рэпер Птаха и модель Реутова стали родителями во второй раз

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) стал многодетным отцом. Об этом рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его жена — модель Лана Реутова.

Пол и имя ребенка пара раскрывать не стала.

«Привет, малыш. Мы тебя очень любим», — написала Реутова.

У Птахи есть старшая дочь Николь от первого брака, а также дочь Сияна, которую Лана родила ему в 2022 году. После рождения Сияны супруги со скандалом развелись, однако воссоединились в 2025 году.

