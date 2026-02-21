Размер шрифта
Птаха стал многодетным отцом

Воссоединившиеся рэпер Птаха и модель Реутова стали родителями во второй раз
соцсети

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) стал многодетным отцом. Об этом рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его жена — модель Лана Реутова.

Пол и имя ребенка пара раскрывать не стала.

«Привет, малыш. Мы тебя очень любим», — написала Реутова.

У Птахи есть старшая дочь Николь от первого брака, а также дочь Сияна, которую Лана родила ему в 2022 году. После рождения Сияны супруги со скандалом развелись, однако воссоединились в 2025 году.

Недавно певица Ирина Дубцова, которая в прошлом году открыто заявила о романе с бизнесменом Иваном Петренко, рассказала о готовности стать матерью еще раз.

По словам 43-летней артистки, возраст не является помехой для нового материнства. Она уточнила, что лечащий врач тоже не видит медицинских противопоказаний.

Ранее Зендая намекнула, что уже вышла замуж за «Человека-паука».
 
