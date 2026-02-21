Размер шрифта
Названа причина операции звезды «Универа»: «Что-то пошло не так»

Актеру Гайдуляну провели операцию на мениске после неудачной игры в теннис
Telegram-канал Андрей Гайдулян

Названа причина госпитализации актера, звезды «СашиТани» и «Универа» Андрея Гайдуляна. Об операции у артиста с aif.ru поговорил его представитель Антон Богославский.

По словам Богославского, с Гайдуляном все хорошо — ему провели хирургическое вмешательство после повреждения мениска во время неудачной игры в теннис.

«Он играет уже много лет, но в этот раз что-то пошло не так. Операция прошла быстро и успешно. Сейчас Андрей идет на поправку», — сказал он.

Представитель добавил, что Гайдулян пока остается в стационаре, но его динамика выздоровления очень хорошая и на днях актер уже будет выписан.

Накануне актер поделился с подписчиками своих социальных сетей снимком из больничной палаты.

Более 10 лет назад у Андрея Гайдуляна диагностировали лимфому Ходжкина. После нескольких курсов химиотерапии болезнь отступила.

Ранее сообщалось, что Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей.
 
