Американский актер Шайа Лабаф мог устроить драку в Новом Орлеане (США) из-за нетерпимости к представителям ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на актера и ведущего Джеффри Дэмнита.

Дэмнит был в баре, когда, по его словам, Лабаф напал на него 16 февраля. Дэмнит утверждает, что пытался разрядить ситуацию и не отвечал на агрессию, но Лабаф якобы нападал на него и нецензурно обзывал, намекая на нетрадиционную сексуальную ориентацию накрашенного оппонента и других присутствующих.

«Я схватил его и держал меньше минуты, чтобы он не избил бармена. Бармен велел мне отпустить его, что я и сделал», — заявил Дэмнит.

Позже, утверждает ведущий, Лабаф ударил второго бармена по лицу, сломав ему нос, и не переставал выкрикивать оскорбления.

«Вот почему я говорю, что это была не просто драка в баре. Это было преступление на почве ненависти», — не сомневается Дэмнит.

Собеседник издания дал показания полиции. Шайа Лабафа арестовали на месте происшествия, а позже отпустили под подписку о невыезде до 19 марта.

