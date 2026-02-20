В Москве показали сцену чаепития Киркорова с маршалом Победы Жуковым

В Музее Победы показали портреты маршалов и сцену чаепития Жукова с Киркоровым

19 февраля в Музее Победы стартовала художественная выставка «Золотые звезды», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Об этом «Газете. Ru» сообщила пресс-служба мероприятия.

Экспозиция посвящена подвигам советских военачальников и включает более 20 полотен из собрания музея. Посетители увидят портреты Иосифа Сталина, Климента Ворошилова, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и других. Экспозицию дополнят картины, изображающие полководцев на Параде Победы и заседаниях Генерального штаба.

«Золотые звезды на погонах нужно было заслужить ценой невероятной доблести, мужества и стратегического мышления. Это была всенародная Победа», — сказал гендиректор Музея Победы Александр Школьник на церемонии открытия.

Пресс-служба мероприятия

На выставке центральное место заняла масштабная картина «Наша Победа!», автор которой — Олег Маслов — создал собирательный образ поколения героев войны. На полотне изображены не только военачальники во главе с Иосифом Сталиным, но и солдаты различных родов войск, ополченцы, рабочие, конструкторы, женщины, дети и старики.

В экспозиции также представлена картина Федора Селезнева под названием «Чаепитие в Сосновке. Май 1972 года». На ней изображена дружеская встреча маршалов Победы Георгия Жукова и Ивана Баграмяна с певцом Бедросом Киркоровым.

