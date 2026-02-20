Размер шрифта
«Всплакнула и ушла матерясь»: зрители раскрыли детали нервного срыва Славы на концерте

Посетители концерта Славы: певица расплакалась и ушла со сцены, выругавшись
Максим Блинов/РИА Новости

Посетительница концерта Славы (Анастасии Сланевской), на котором у певицы произошел нервный срыв, рассказала о том, что артистка покинула сцену посреди песни, сославшись на личное горе. Ее слова передает «Лента.ру».

Концерт прошел 18 февраля в Смоленске. По словам одной из присутствующих, Слава пела под фонограмму, использовала ненормативную лексику — и в итоге покинула сцену. После ухода зрители около 20 минут ждали артистки возвращения. Однако вместо этого на сцену вышли музыканты, которые начали убирать инструменты.

«Перед последней песней она призналась, что у нее произошло какое-то горе. Начала петь эту песню, всплакнула, потом снова с матами ушла», — рассказала зрительница.

Фанатка Славы возмутилась, что потратила 6,5 тыс. рублей за концерт, который был омрачен не только вызывающим поведением артистки, но и последующим срывом всего мероприятия.

19 февраля Сланевская заявила, что берет месячный отпуск из-за нервного срыва на концерте. Она намерена восстановить физическое и эмоциональное состояние.

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев устроил скандал на шоу.
 
