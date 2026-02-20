Размер шрифта
Даша Букина из «Счастливы вместе» накопила полсотни штрафов

Mash: актриса Наталья Бочкарева получила 50 штрафов на 63 тысячи рублей за ПДД
Леан-М по заказу «ТНТ»

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», получила 50 штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2025 году. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, общая сумма взысканий составила 630 тыс. рублей, а большая часть из них — за превышение скорости на 20–40 км/ч. За быструю езду Бочкарёву обязали заплатить почти 28 тыс. рублей по 37 постановлениям.

Среди других нарушений: неоплаченная парковка, проезд по платным дорогам без оплаты, а также несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Один из штрафов, выписанный 5 февраля на сумму 750 рублей, до сих пор не уплачен.

Летом 2025 года Наталье Бочкаревой назначили штраф в размере 4,5 тыс. рублей за парковку в неположенном месте. Так как платеж не был произведен вовремя, в декабре московский мировой суд признал ее виновной и удвоил сумму — до 9 тысяч рублей.

Также в декабре 2025 года актриса получила штраф за хулиганство. У нее произошёл конфликт с соседкой по коттеджному поселку.

