Медведева и Шурочкина выйдут на кремлевскую сцену в концерте хореографа Гайнутдинова

25 февраля 2026 года в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоится юбилейный гала-концерт «Танец без имени» мировой звезды, танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова с участием признанных артистов, олимпийских чемпионов и знаменитых музыкальных коллективов.

На сцену выйдут звезды Большого театра России Екатерина Крысанова, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Елизавета Кокорева, Даниил Потапцев, олимпийские чемпионки Евгения Медведева, Евгения Канаева и Мария Шурочкина, известное фортепианное трио Bel Suono, шоу японских барабанов Taiko in-spiration, а также Театр танца Аллы Духовой TODES. Организатор вечера — продюсерская компания CONCERMANIA.

Организаторы называют «Танец без имени» личным высказыванием на языке тела, пластики и чувства.

«Для меня этот проект, где каждый стиль — это не граница, а возможность, есть лишь пульс и танец, который нельзя назвать», — говорит Ильдар Гайнутдинов.

В программе концерта заявлены шедевры неоклассической и современной хореографии, уникальные номера с элементами акробатики, спортивной и художественной гимнастики, а также яркие танцы таких современных направлений, как хип-хоп, брейк-данс, джаз-фанк, контемпорари и другие. Кроме того, зрителей гала-вечера ждет премьера нового дуэта «Танец без имени» известного российского хореографа Павла Глухова, совсем недавно работавшего на балетном спектакле «Две Анны».

«Танец без имени» — это не жанр и не определение. Это энергия. Это язык тела, пластики и чувств, который говорит громче слов. Это событие, где рождается новый язык танца — без имени, но с мощной силой», — обещают в команде Гайнутдинова.

Партнером проекта выступил отель «The Carlton, Moscow», в котором отмечают, что художественные высказывания Ильдара резонируют с философией отеля.

