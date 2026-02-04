Бывшая участница шоу «Голос» умерла после укуса змеи во сне

Fox News: бывшая участница шоу Голос из Нигерии после укуса змеи во сне

В Нигерии бывшая участница шоу «Голос» Ифунаня Нвангене скончалась после укуса змеи у себя дома, пишет Fox News.

О смерти артистки сообщил Сэм Эзугву — соучредитель и музыкальный директор хора, участницей которого была Нвангене. По словам свидетелей, сотрудники экстренных служб выносили из дома Нвангене двух змей. Один из очевидцев опознал одну из них как кобру.

Подруга певицы и коллега по выступлениям Хилари Обинна рассказала, что, по имеющейся у нее информации, певица спала, когда змея ее укусила. Сначала пострадавшая обратилась в ближайшую клинику, однако там не оказалось противоядия, после чего ее доставили в больницу.

«Пока врачи пытались стабилизировать ее состояние, она не могла говорить, но реагировала жестами. У нее были серьезные проблемы с дыханием», — отметил Эзугву.

В свою очередь, в больнице отвергли утверждения о нехватке противоядия и назвали подобные сообщения необоснованными.

«Наш медицинский персонал оказал немедленную и надлежащую помощь, включая реанимационные мероприятия, внутривенные жидкости, подачу кислорода и введение поливалентного противоядия против змей», — говорится в заявлении.

Ранее семья в Австралии нашла в корзине для белья ядовитую змею.