У звезды реалити завелись паразиты в лице из-за грудных имплантов

У звезды реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Брэнди Глэнвилл завелись паразиты в лице из-за грудных имплантов. Об этом она рассказала в посте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она показала обезображенное лицо и призналась, что недавно прошла лечение у пластического хирурга, который смог ей помочь и избавил от паразитов.

По словам 53-летней звезды реалити, не так давно ее лицо начало распухать, Брэнди теряла силы и тратила до семи минут, чтобы только встать. Врачи не могли найти проблему, пока несколько недель назад женщина не заметила, что ее правая грудь стала меньше левой.

На УЗИ у Брэнди нашли утечку в левом импланте. Также было обнаружено, что правый имплант полностью разрушился, и лимфатические узлы под обеими руками были забиты силиконом. Оба импланта женщина установила еще в 2007 году.

На фоне проблем с лимфатическими узлами под кожей лица Брэнди Глэнвилл завелись паразиты. 3 февраля она перенесла операцию по удалению имплантов, пока они не нанесли еще больший ущерб.

«Я хочу снова выглядеть лучше, работать, быть энергичной», — говорит она.

