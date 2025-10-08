Anacondaz убрали слова «сатана» и «кокаин» из своего трека

Группа Anacondaz зацензурила песню «Мама, я люблю». Об этом сообщает The Flow.

Коллектив опубликовал новую версию трека на российских стриминговых площадках. В нем были вырезаны упоминания о предательстве страны, наркотиках, сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) и секс-работы. К примеру, в песне больше не звучат слова «сатана», «кокаин», «Люцифер».

В Telegram-канале Anacondaz опубликовала фото с футболкой, на которой изображен один из комментариев пользователей с высмеиванием цензуры. Участники группы в шутку спросили, делать ли такой мерч.

«Мама, я люблю пиу пиу пиу пиу. Мама, я люблю пиу пиу пиу. Мама, я пиу пиу пиу. Мама, я пиу пиу пиу пиу», — написано в комментарии.

В январе 2023 года арбитражный суд Пермского края отказал группе в удовлетворении иска, в феврале музыканты подали жалобу на решение. Anacondaz также проиграли суд из-за отмененного 22 июля 2022 года концерта в Екатеринбурге. В феврале 2023 года группа отменила все концерты в России.

