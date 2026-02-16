Дана Борисова призналась, что скучает по «Голым и смешным»

Ведущая Борисова перечислила шоу нулевых, которых не хватает на ТВ сегодня

Ведущая Дана Борисова рассказала, что сегодня на телевидении не хватает многих шоу, которые выходили в нулевые, как интеллектуальных, так и развлекательных. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала в числе таких шоу «Окна», «Голые и смешные».

Борисова напомнила, что раньше она вела программу «Принцип домино», в которой было много жизненных историй, затрагивались важные и острые социальные темы, но при этом были также юмор, интеллектуальная и творческая составляющие.

«Таких лёгких и непринуждённых шоу не хватает сегодня на телевидении, — подчеркнула ведущая. — Часто вспоминаю ещё «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Было очень смешное и весёлое шоу».

Кроме того, звезда добавила, что ностальгирует по таким шоу, как «Самый умный» и «Голые и смешные».

