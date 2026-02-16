Павел Деревянко рассказал о желании снова стать отцом

Актер Павел Деревянко заявил, что хочет стать отцом в третий раз

Актер Павел Деревянко признался, что хотел бы вновь стать отцом. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

На вопрос о том, мечтает ли он в третий раз ощутить радость отцовства, Деревянко дал утвердительный ответ.

«Да, конечно», — раскрыл актер.

При этом артист не уточнил, чьего рождения он ждет больше: мальчика или девочки.

У Павла Деревянко растут две дочери от предпринимательницы Дарьи Мясищевой, с которой он состоял в отношениях на протяжении десяти лет. Старшей наследнице актера Варваре 15 лет, а младшей Александре 11 лет.

В августе 2025 года Деревянко официально вступил в брак с дизайнером Зоей Фуць, которой сделал предложение на поле стадиона «Динамо». Ради возлюбленной артист отказался от свободных отношений, заявив, что с «полигамией покончено». У бизнесвумен также есть двое сыновей от предыдущего брака. Актер рассказывал, что легко подружился со своими пасынками.

