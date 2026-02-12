Размер шрифта
Культура

Деревянко высказался о женщинах, ищущих богатства в шоу-бизнесе: «Можно посочувствовать»

Актер Деревянко посочувствовал женщинам, которые ищут богатства в шоу-бизнесе
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Деревянко заявил, что женщинам, которые особенно жадные до богатства и разыскивают его в мире шоу-бизнеса, можно только посочувствовать. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

«Только можно как-то посочувствовать, наверное», — сказал Деревянко.

Актер добавил, что сам никогда не сталкивался с подобными ситуациями, однако часто о них слышал. Деревянко признался, что такие истории его лишь ужасают.

«В нынешних реалиях… Ну, это хреново, конечно же», — отметил актер.

По словам знаменитости, он такого никому не пожелает.

В январе певица Клава Кока призналась, что не стала бы вступать в интимную близость ради достижения успеха в карьере. По словам артистки, в начале своего творческого пути она искала различные возможности пробиться в эфир: ходила во все массовки телевизионных шоу, участвовала в различных кастингах и конкурсах.

Ранее Павел Деревянко стал крестным отцом сына звезды «Вампиров средней полосы».
 
