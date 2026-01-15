Песни Лолиты предложили включить в школьную программу в качестве плохого примера

Актриса Яна Поплавская заявила «Газете.Ru», что песни Лолиты Милявской могут быть включены в школьную программу только в качестве негативного примера. По ее мнению, творчество артистки неинтересно подрастающему поколению.

О песнях Лолиты Яна Поплавская высказалась на фоне слухов о том, что в Минпросвещения рассматривают проект о создании сборника современных композиций для уроков музыки. Информация распространилась в Telegram-каналах. Актриса отметила, что у Милявской нет треков, которые можно было бы изучать.

«Какое творчество украинской певицы может представлять интерес для российских школьников? Какие песни? Пошлю его на небо за звездочкой? Когда муж пошел за пивом? Или ее исполнение песни иноагента Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) «Как дела? Как дела? Это новый Cadillac». Впрочем, можно включить ее в школьную программу в качестве негативного примера - что недопустимы в приличном обществе задирание юбки и демонстрация задницы со сцены, что позорно и цинично участие в голых вечеринках, когда в стране идет СВО, в приграничье гибнут мирные люди, а бойцы жертвуют жизнями для защиты гражданских», — заявила Поплавская.

Актриса считает, что песни Лолиты не включат в школьную программу. Также она напомнила, что концерты исполнительницы по-прежнему требуют отменять в регионах. Недавно с протестом выступили в Волгограде.

«А в целом считаю, что это вброс, чтобы попиарить клоунессу из Мукачево, концерты которой требуют отменить патриоты и ветераны СВО», — поделилась Яна Поплавская.

Ранее Лолита заболела на новогоднем отдыхе за границей.