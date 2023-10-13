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Мельникова объяснила, почему вернулась в «Папины дочки. Новые»

Актриса Мельникова вернулась в «Папины дочки» из-за стокгольмского синдрома

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Дарья Мельникова пошутила в шоу «ОК на связи!», что вернулась к роли Жени в продолжении «Папиных дочек» из-за стокгольмского синдрома.

Мельникова отметила, что условия, в которых она работала в оригинальном проекте, были тяжелыми.

«Меня приводили, уводили, еду выдавали после смены. Родителей я не видела, людей не видела, белого света не видела», — поделилась звезда.

Мельникова также пошутила, что ей отдали паспорт только после окончания съемок.

«Замуж поэтому сразу вышла! Так бы и раньше вышла, в 15», — заявила артистка.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел 18 сентября. Герой Веник оказался на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросит жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу придется самостоятельно воспитывать девочек.

К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова. Также к актерскому составу присоединились Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.

Ранее звезда «Папиных дочек» стала жертвой мошенников.

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