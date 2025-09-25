На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Зачарованных» удалила грудные импланты

Актриса Алисса Милано во второй раз удалила грудные импланты
milano_alyssa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Алисса Милано рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что во второй раз удалила грудные импланты.

«Я отпускаю все эти ложные нарративы — части себя, которые на самом деле никогда не были мной. Отпускаю тело, которое сексуализировали, которое подверглось пренебрежению, в которое я верила как в необходимость, чтобы быть привлекательной, любимой, успешной, счастливой», — заявила артистка.

Милано впервые увеличила грудь в 1992 году. В 2003-м она удалила импланты из-за проблем со здоровьем. Позже она снова решилась на пластику груди. Артистка отметила, что не осуждает женщин, которые видят свою «свободу и красоту» в имплантах. Однако для нее это неприемлемо.

Артистка призналась, что ее вдохновляют такие женщины, как певица и телеведущая Мишель Визаж. В 2019-м артистка открыто рассказала, что удалила грудные импланты. По мнению Милано, такие истории облегчают дамам поиск собственного пути к красоте и женственности.

Как отметила Милано, своим поступком она также хотела освободить свою дочь Беллу от нездоровых требований к собственному телу.

Ранее Волочкова отправилась в рехаб.

