Анастасия Макеева рассказала, как омолаживается с помощью процедур

Актриса и певица Анастасия Макеева призналась в беседе с aif.ru, что ходит на процедуру по биоревитализации лица.

Биоревитализация лица — это методика омоложения, которая работает непосредственно с одной из главных причин старения, восстанавливая водный баланс эпидермиса. Во время нее применяются инъекции препаратов с гиалуроновой кислотой, которые разглаживают морщины и выравнивают кожу лица, делая ее упругой.

«Если регулярно прибегать к аппаратной косметологии, можно отодвинуть вопрос о пластике (когда речь об омоложении, а не исправлении дефектов) лет на 30. Если накладывать на лицо только клубничку, то в 50 будешь выглядеть на 70. А хотелось бы наоборот», — заявила артистка.

Макеева уточнила, что нечасто занимается спортом. Артистка призналась, что у нее не получается стабильно ходить в фитнес-зал. Певица очень хочет заняться аргентинским танго с мужем.

«Но… для всего нужна регулярность. А мы с нашим графиком жизни дай бог если раз в полгода можем выехать на короткий отдых в Подмосковье», — рассказала актриса.

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