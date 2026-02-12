Семья поэта Рыжего потребовала 3,5 млн рублей от Театра на Таганке

Театр на Таганке не ответил на досудебную претензию семьи поэта Рыжего

Адвокат семьи Бориса Рыжего Алеся Кукшинска сообщила в беседе с RTVI, что Театр на Таганке до сих пор не ответил на досудебную претензию родных поэта.

По словам Кукшинской, суть досудебной претензии заключается в требовании выплатить 3,5 млн рублей за прошедшие показы театра и приостановить показы спектакля до заключения соглашения.

Речь идет о спектакле «Рыжий. Я всех любил. Без дураков» Эдгара Закаряна по пьесе Владимира Антипова. Постановка названа в честь записки поэта.

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова считает, что наследники Рыжего требуют слишком огромную сумму в досудебной претензии – 3,5 млн рублей и 12% за каждый последующий показ спектакля. Режиссер постановки добавил, что авторству Рыжего принадлежат около 5% текста.

Представители театра утверждали, что пытались связаться с семьей писателя на этапе задумки спектакля через запросы в РАО, но ответа не последовало. Родные поэта опровергли это.

По словам наследников, за последний год они получили не менее 50 обращений от различных организаций по поводу произведений Рыжего, но ни одного от Театра на Таганке.

«Когда мы сами связались с ними, им была предложена минимальная стоимость, чисто символическая. На что они сказали: «Мы свяжемся с правообладателями, напишем какое-то письмо». Но ничего так и не поступило», — рассказала адвокат.

