Звезда TikTok Зубарев испугался, что первым словом его ребенка окажется мат

Блогер Зубарев признался, что боится передать своему ребенку привычку материться
true
true
true
close
Telegram-канал «Александр Зубарев»

Блогер и тиктокер Александр Зубарев признался в подкасте Эльдара Джарахова, что боится передать свои вредные привычки и негативные паттерны поведения своему будущему ребенку.

Как отметил Зубарев, он беспокоится из-за того, что слишком много матерится. Блогер признался, что нецензурная лексика для него стала бесконтрольной. По словам тиктокера, он опасается того, что первым словом его ребенка станет не «мама», а какое-нибудь ругательство.

«Давай будем откровенными. Все говорят это: «Саша, тебе очень идет мат». Как бы это органично не смотрелось с моего рта, это плохо. И если первое слово моего ребенка будет не «мама», а мат – я очень расстроюсь», — поделился блогер.

Зубарев отметил, что его мать категорически против нецензурных слов. При ней блогер старается не материться. Он признался, что приезды родителя становятся для него испытанием.

«Каждый раз, когда она приезжает, я больше всего в жизни молчу. Я просто: «Да. Нет. Да ну. Нет. Да, мам». И я понимаю, что я с двух сторон в тисках», — рассказал тиктокер.

Зубарев уверен, что его мать каждый раз закатывает глаза, когда слышит в интервью с ним обсценную лексику.

Ранее Бородина рассказала о плюсах материнства после 40 лет.

