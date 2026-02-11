Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Галкин показал фото Пугачевой из Лимасола, вызвав шквал эмоций

Комик Максим Галкин опубликовал нежные снимки с Пугачевой из Лимасола
Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свежими фотографиями с Аллой Пугачевой из Лимасола, где в настоящий момент проживает пара.

На первом фото — селфи Пугачевой и Галкина. На следующих трех снимках изображена только певица в разных ракурсах. Пугачева одета в просторный свитер нежного розового цвета. Ее образ дополняют черный ободок и нюдовый макияж. Губы Аллы подчеркнуты благородной вишневой помадой.

В комментариях интернет-пользователи массово восхищаются парой, а некоторые иронизируют: «Все, девочки, выдыхаем и расходимся!» Эта реплика отсылает к недавним изменениям во внешности Максима Галкина, благодаря которым его стали называть секс‑символом.

В конце января Максим Галкин обрел большую популярность в соцсетях после того, как опубликовал новые фотографии. Поклонники восхищались не только подкаченным телом артиста, но и его прической, а также бородой. Жена Галкина Пугачева тоже отмечалась под фотографиями. Она делилась, что ее супруг делает все, как ей нравится.

В феврале комик продемонстрировал мышцы, стоя в оранжевой майке и черных штанах перед зеркалом. Юморист был запечатлен во время отдыха с семьей на горнолыжном курорте во Франции. Подписчики восхитились внешним видом комика, отправив комплименты в комментариях.

Ранее 48-летняя Чехова заявила о желании родить ребенка без ЭКО.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!