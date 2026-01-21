«Сорвал себе поясницу»: Юрий Колокольников травмировался на съемках «Левши»

Актер Юрий Колокольников рассказал о травме, полученной на съемках фильма «Левша». На премьере он признался «Газете.Ru», что многие трюки выполнял самостоятельно.

По словам Колокольникова, на съемках присутствовали каскадеры, однако он старался не пользоваться услугами дублера. Из-за этого в какой-то момент пострадала спина актера.

«Трюки всегда сложные. Многое я сам выполнял, но у нас была потрясающая команда каскадеров. Они помогали нам. Но практически все мы выполняли сами. Мы даже упали с лошади вдвоем с Федотовым. Бедная лошадь. <…> Съемки – это сплошной казус. 120 человек на съемочной площадке. Казусы бесконечны. Все время мы в синяках, тумаках, потому что то драки, то взрывы, то побеги. Все было на грани фола. В какой-то момент я травмировался, сорвал себе поясницу. Но на самом деле это нормальный процесс для кино», — поделился Юрий Колокольников.

Актер рассказал, что после таких сложных съемок предпочитает отдыхать, лежа под солнцем. Он отметил, что для него лучший отпуск – это ничего не делать.

Также на премьере «Левши» Колокольников прокомментировал номинацию на премию Actor Awards в Голливуде. Он заявил, что это потешило его эго, но никак не повлияло на самооценку, так как он и без наград уважает и любит себя.

Ранее Юрий Колокольников записал дочерью от Ксении Раппопорт трендовое видео.