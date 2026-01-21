Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Культура

«Сорвал себе поясницу»: Юрий Колокольников травмировался на съемках «Левши»

Актер Колокольников признался, что упал с лошади и сорвал поясницу на съемках
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Юрий Колокольников рассказал о травме, полученной на съемках фильма «Левша». На премьере он признался «Газете.Ru», что многие трюки выполнял самостоятельно.

По словам Колокольникова, на съемках присутствовали каскадеры, однако он старался не пользоваться услугами дублера. Из-за этого в какой-то момент пострадала спина актера.

«Трюки всегда сложные. Многое я сам выполнял, но у нас была потрясающая команда каскадеров. Они помогали нам. Но практически все мы выполняли сами. Мы даже упали с лошади вдвоем с Федотовым. Бедная лошадь. <…> Съемки – это сплошной казус. 120 человек на съемочной площадке. Казусы бесконечны. Все время мы в синяках, тумаках, потому что то драки, то взрывы, то побеги. Все было на грани фола. В какой-то момент я травмировался, сорвал себе поясницу. Но на самом деле это нормальный процесс для кино», — поделился Юрий Колокольников.

Актер рассказал, что после таких сложных съемок предпочитает отдыхать, лежа под солнцем. Он отметил, что для него лучший отпуск – это ничего не делать.

Также на премьере «Левши» Колокольников прокомментировал номинацию на премию Actor Awards в Голливуде. Он заявил, что это потешило его эго, но никак не повлияло на самооценку, так как он и без наград уважает и любит себя.

Ранее Юрий Колокольников записал дочерью от Ксении Раппопорт трендовое видео.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27671413_rnd_1",
    "video_id": "record::252e21d1-0848-49fc-b67b-85c34eeb8cb8"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+