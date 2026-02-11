Исполнительница «Матушки-земли» рассказала о знакомстве с автором хита

Певица Куртукова рассказала, что познакомилась с автором своего хита в 18 лет

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова раскрыла в беседе с aif.ru подробности своего знакомства с автором песни Петром Андреевым.

Куртукова поделилась, что впервые встретила Андреева в городе Козельске, который находится в Калужской области. На момент знакомства с автором певице было 18 лет.

Встреча будущих коллег произошла, когда Куртукова одержала победу в конкурсе «Оптинская весна».

«Петр увидел мое выступление, это вдохновило его на песню, которую он потом предложил мне исполнить», — раскрыла исполнительница.

По словам Куртуковой, теперь этот город является для нее одним из тех мест, которые стали знаковыми в ее судьбе.

До этого помощник президента России Владимир Мединский признался, что считал хит Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» народной песней. Он также отметил, что эта песня является примером современного российского фольклора.

Ранее исполнительница «Матушки-земли» поделилась открытием о Баскове.