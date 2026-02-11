Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Исполнительница «Матушки-земли» рассказала о знакомстве с автором хита

Певица Куртукова рассказала, что познакомилась с автором своего хита в 18 лет
Первый канал

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова раскрыла в беседе с aif.ru подробности своего знакомства с автором песни Петром Андреевым.

Куртукова поделилась, что впервые встретила Андреева в городе Козельске, который находится в Калужской области. На момент знакомства с автором певице было 18 лет.

Встреча будущих коллег произошла, когда Куртукова одержала победу в конкурсе «Оптинская весна».

«Петр увидел мое выступление, это вдохновило его на песню, которую он потом предложил мне исполнить», — раскрыла исполнительница.

По словам Куртуковой, теперь этот город является для нее одним из тех мест, которые стали знаковыми в ее судьбе.

До этого помощник президента России Владимир Мединский признался, что считал хит Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» народной песней. Он также отметил, что эта песня является примером современного российского фольклора.

Ранее исполнительница «Матушки-земли» поделилась открытием о Баскове.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!