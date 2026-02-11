Марго Робби подняла читаемость в России в 4 раза

Выход предстоящей экранизации «Грозового перевала» спровоцировал резкий рост интереса к роману Эмили Бронте. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Строки».

Согласно данным аналитиков, в январе 2026 года популярность произведения возросла в четыре раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года и более чем вдвое относительно декабря 2025-го.

За 2025 год общее количество прочтений произведений сестер Бронте на платформе выросло на 70%. Однако наибольший скачок произошел в начале 2026-го — именно тогда «Грозовой перевал» обошёл по популярности «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, которая долгое время занимала лидирующую позицию в рейтинге.

Эксперты связывают эту динамику с анонсом новой киноадаптации, в которой главные роли исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди.

Аудитория произведений остается преимущественно женской: 87% читателей — женщины 35–44 лет, которые либо возвращаются к классике, либо открывают ее впервые.

Причем чаще всего к текстам обращаются по вторникам в дневное время (с 14:00 до 18:00), то есть чтение Бронте становится обдуманным и запланированным занятием, а не спонтанным вечерним досугом.

«Анализ «КИОН Строк» подтверждает: экранизации классических романов не только возвращают внимание к отдельным книгам, но и запускают цепную реакцию — рост интереса к автору в целом, расширение читательского круга и заметное увеличение времени чтения», — подводиться итог в пресс-релизе.

