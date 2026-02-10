Звезда «Брата» возмутился неоправданному использованию оружия в кино

Актер Сухоруков: оружие у героев современного кино говорит о проблемах с драматургией

Актер Виктор Сухоруков в беседе с ТАСС раскритиковал неоправданное наличие оружия у героев современных картин.

По мнению Сухорукова, подобные появление оружия у персонажей в новых фильмах свидетельствует о проблемах с драматургией.

«Неважно, кто герой, какой у него достаток, где он живет — у всех пистолеты. И самое страшное, что это никак не объясняется», — заявил артист.

Как отметил Сухоруков, несмотря на наличие сильных и качественных проектов, зритель чаще встречается с поверхностными решениями.

Виктор Сухоруков принимал участие в фильмах «Брат», «Остров», «Чемпион мира», «Физрук», «Игроки» и сериалах «Годунов», «Грозный», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Цыпленок жареный».

В ноябре 2025 года Сухорукову отказали в выдаче шенгенской визы. По словам актера, он получил уведомление от дипломатической службы, в котором указано, что сразу несколько государств Евросоюза сочли его угрозой международным отношениям, общественному порядку и внутренней безопасности.

В феврале Сухоруков сообщил, что ему сделали операцию на открытом сердце. Он был госпитализирован после съемок фильма «Красавица». 3 марта ему произвели хирургическое вмешательство.

При этом Сухорукову не назвали конкретных причин для отказа. Ранее актер неоднократно бывал в Европе и, по его словам, «ничего плохого там не делал». Он подчеркнул, что если причины отказа носят политический характер, то его позиция остается неизменной.

