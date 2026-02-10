Размер шрифта
Звезда «Брата» возмутился неоправданному использованию оружия в кино

Актер Сухоруков: оружие у героев современного кино говорит о проблемах с драматургией
Пресс-служба фильма «Пять процентов»

Актер Виктор Сухоруков в беседе с ТАСС раскритиковал неоправданное наличие оружия у героев современных картин.

По мнению Сухорукова, подобные появление оружия у персонажей в новых фильмах свидетельствует о проблемах с драматургией.

«Неважно, кто герой, какой у него достаток, где он живет — у всех пистолеты. И самое страшное, что это никак не объясняется», — заявил артист.

Как отметил Сухоруков, несмотря на наличие сильных и качественных проектов, зритель чаще встречается с поверхностными решениями.

Виктор Сухоруков принимал участие в фильмах «Брат», «Остров», «Чемпион мира», «Физрук», «Игроки» и сериалах «Годунов», «Грозный», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Цыпленок жареный».

В ноябре 2025 года Сухорукову отказали в выдаче шенгенской визы. По словам актера, он получил уведомление от дипломатической службы, в котором указано, что сразу несколько государств Евросоюза сочли его угрозой международным отношениям, общественному порядку и внутренней безопасности.

В феврале Сухоруков сообщил, что ему сделали операцию на открытом сердце. Он был госпитализирован после съемок фильма «Красавица». 3 марта ему произвели хирургическое вмешательство.

При этом Сухорукову не назвали конкретных причин для отказа. Ранее актер неоднократно бывал в Европе и, по его словам, «ничего плохого там не делал». Он подчеркнул, что если причины отказа носят политический характер, то его позиция остается неизменной.

Ранее звезда «Брата» перенес операцию на открытом сердце.
 
