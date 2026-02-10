Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

MrBeast купил онлайн-банк

Блогер MrBeast купил мобильный банк для подростков
MrBeast/YouTube

Американский блогер MrBeast (Джимми Дональдсон – настоящее имя) купил онлайн-банк Step. Об этом сообщает hln.be.

Step – это мобильный онлайн-банк, ориентированный на подростков и молодых пользователей. Цена сделки, связанной с покупкой сервиса, не уточняется. Компания блогера Beast Industries теперь также будет предлагать финансовые услуги и консультации для молодежи.

MrBeast получил известность в сети за необычные испытания с участием друзей и коллег-блогеров и вирусные ролики с благотворительными акциями. В настоящее время на блогера подписаны более 162 млн пользователей — он считается одним из самых популярных блогеров в мире.

В январе 2026-го MrBeast рассказал, что однажды его вышвырнули из супермаркета сети Walmart. Блогер скопил возле себя большое количество поклонников, желающих с ним сфотографироваться. Когда люди начали неконтролируемо собираться вокруг ютубера, работники магазина выгнали его.

MrBeast подчеркнул, что ему нравится общаться со своими фанатами и он не держит на них зла.

Блогер объяснил, что разработал специальную «конвейерную систему» для фотографирования с фанатами, которая позволяет ему достаточно быстро делать множество снимков.

Ранее самого популярного видеоблогера в мире назвали психопатом после жестокого видео.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!