В Санкт-Петербурге пройдет юбилейный сезон фестиваля балета

Юбилейный XXV сезон Международного фестиваля балета Dance Open состоится на сцене Александринского театра. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль пройдет с 4 по 17 апреля. В нем примут участие свыше 350 артистов, в том числе из Франции, Италии, Испании и других стран Европы. Зрителей ждут 5 российских премьер и 1 петербургская, удостоенная Гран-При «Московской Арт Премии». Мероприятие откроется постановкой венгерской компанией Inversedance «Десять маленьких грехов». Спектакль вдохновлен классическим романом Агаты Кристи.

7 апреля «Балет Москва» представит спектакль «Свадебка». 9 апреля французская компания Käfig и ее основатель Мурад Мерзуки впервые покажут в России постановку «Прекрасное время». 11 апреля мексиканские артисты дебютируют на российской сцене с программой «Головокружение».

13 апреля посетители фестиваля смогут оценить спектакль китайского хореографа Ху Шэньюаня «Песня странника». 14 и 15 апреля испанский артист Антонио Нахарро выступит со своей труппой.

17 апреля пройдет Звездный Гала Dance Open.

