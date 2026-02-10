«Не лакшери, но дорого»: Долина может зарабатывать 1 млн рублей в год на квартире в Лефортово

Риэлтор Правоторина: Долина может зарабатывать на аренде в Москве 1 млн рублей

Певица Лариса Долина сможет заработать на аренде своей квартиры в столичном районе Лефортово порядка 1 млн рублей. Об этом сообщает aif.ru.

Эксперт по недвижимости Константин Муравьев заявил, что Лефортово не относится к премиальному сегменту, но привлекает покупателей расположением в старом, достойном и удобном районе.

«Это достаточно дорогой район, он приближен к центру. Клиенты с удовольствием выбирают там квартиры», — добавила риэлтор Алина Правоторина.

По словам Муравьева, в Лефортово приобретают недвижимость люди с достатком. Однокомнатная квартира в панельном доме, уточнил он, обойдется там в среднем в 15 млн рублей, а двухкомнатная — в 20 млн рублей.

«Это достаточно дорого. Это, конечно, не лакшери, но красивая Москва, хороший, старый район», — подчеркнул эксперт.

Также собеседники aif.ru оценили доходность от сдачи в аренду квартиры Ларисы Долиной. Как сообщила Правоторина, певица смогла бы сдавать недвижимость по цене около 100 тыс. рублей в месяц, а ее годовой доход бы составил более 1 млн рублей.

Накануне СМИ сообщали, что с 25 декабря Долина официально зарегистрирована в двухкомнатной квартире в Лефортово. Певица оформила новую регистрацию в пятиэтажной «хрущевке» 1961 года постройки.

Ранее певец Сергей Пенкин назвал враньем слухи о романе с Долиной.