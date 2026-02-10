Размер шрифта
Пенкин объяснил, почему не в обиде на Пугачеву

Певец Пенкин заявил, что Пугачева не создавала ему помехи в карьере
Владимир Вяткин/РИА Новости

Певец Сергей Пенкин признался в беседе с News.ru, что у него нет обид на народную артистку Аллу Пугачеву.

Пенкин отметил, что не знал Пугачеву в начале своей карьеры.

«Не в моих правилах звонить, писать и уговаривать послушать мои песни. Пугачева была номером один в то время, у нее были свои фавориты, и, наверное, я не находился в их числе», — поделился певец.

Пенкин заявил, что шоу-бизнес в любой период был жестоким и беспощадным.

В сентябре лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов прокомментировал недавнее интервью Аллы Пугачевой.

Наталия Гулькина, отметили в «Мираже», неоднократно обвиняла Пугачеву в том, что последняя держала в страхе весь российский шоу-бизнес и перекрывала кислород неугодным артистам, в том числе и ей самой. Пугачева в недавнем интервью опровергла это высказывание. И сказала, что она никогда этого не делала и, более того, не могла сделать.

По словам Горбашова, Пугачева не только не мешала Гулькиной, но и помогла ей в тот момент, когда Наталия ушла из группы «Мираж».

Ранее стало известно, как живущие на Кипре россияне относятся к Пугачевой.
 
