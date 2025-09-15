На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Группа «Мираж» рассказала о бандитских стрелках после конфликта с Пугачевой

Музыкант Горбашов: Пугачева не только не мешала Гулькиной, но помогла ей после ухода из «Миража»
true
true
true
close
Пресс-служба группы «Мираж»

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов прокомментировал недавнее интервью народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Об этом и конфликте Пугачевой с экс-солисткой коллектива Наталией Гулькиной он поговорил с «Газетой.Ru».

Наталия Гулькина, отметили в «Мираже», неоднократно обвиняла Пугачеву в том, что последняя держала в страхе весь российский шоу-бизнес и перекрывала кислород неугодным артистам, в том числе и ей самой. Пугачева в недавнем интервью опровергла это высказывание. И сказала, что она никогда этого не делала и, более того, не могла сделать.

«Насколько мне известно, Пугачева не только не мешала Гулькиной, но и помогла ей в тот момент, когда Наталия ушла из группы «Мираж». Она хотела взять ее под свое крыло. Дело дошло до того, что театр Аллы Борисовны положил глаз и на наше название. Был серьезный конфликт, дело дошло до бандитских стрелок, но в результате название осталось у группы», — говорит музыкант.

Горбашов подчеркнул, что все проблемы с взаимопониманием на этот счет остались в прошлом.

«Все дела давно ушедших дней, и все это, конечно, не умаляет ни певческих талантов Наталии, ни вклада Пугачевой в нашу культуру. Она, безусловно, великая певица, равной которой нет и, скорей всего, не будет в обозримом будущем на нашей эстраде», — заключил он.

В конце августа лидер «Миража» объяснил, почему солисткой группы может быть только одна певица.

Ранее продюсер заявил, что Пугачева проигрывала в казино деньги Киркорова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами