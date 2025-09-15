Группа «Мираж» рассказала о бандитских стрелках после конфликта с Пугачевой

Музыкант Горбашов: Пугачева не только не мешала Гулькиной, но помогла ей после ухода из «Миража»

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов прокомментировал недавнее интервью народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Об этом и конфликте Пугачевой с экс-солисткой коллектива Наталией Гулькиной он поговорил с «Газетой.Ru».

Наталия Гулькина, отметили в «Мираже», неоднократно обвиняла Пугачеву в том, что последняя держала в страхе весь российский шоу-бизнес и перекрывала кислород неугодным артистам, в том числе и ей самой. Пугачева в недавнем интервью опровергла это высказывание. И сказала, что она никогда этого не делала и, более того, не могла сделать.

«Насколько мне известно, Пугачева не только не мешала Гулькиной, но и помогла ей в тот момент, когда Наталия ушла из группы «Мираж». Она хотела взять ее под свое крыло. Дело дошло до того, что театр Аллы Борисовны положил глаз и на наше название. Был серьезный конфликт, дело дошло до бандитских стрелок, но в результате название осталось у группы», — говорит музыкант.

Горбашов подчеркнул, что все проблемы с взаимопониманием на этот счет остались в прошлом.

«Все дела давно ушедших дней, и все это, конечно, не умаляет ни певческих талантов Наталии, ни вклада Пугачевой в нашу культуру. Она, безусловно, великая певица, равной которой нет и, скорей всего, не будет в обозримом будущем на нашей эстраде», — заключил он.

