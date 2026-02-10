Полина Диброва рассказала, как ее дети пережили развод с мужем-телеведущим

Модель и блогер Полина Диброва в интервью «Газете.Ru» рассказала о том, как их общие с телеведущим Дмитрием Дибровым дети пережили шумиху, связанную с разводом пары.

«Дети не были участниками происходящего. Возможно, что-то из интернета до них доходило, но в целом я уверена, что главное для ребенка — это не слова, а пример. Если в доме говорят литературным языком, смотрят интересные фильмы, читают хорошие книги и обсуждают все это с детьми, то они будут впитывать именно это, будут развиваться. И что бы ни говорили детям вовне, они видят, что происходит внутри семьи. Когда внутренняя целостность семьи не нарушена, когда дети понимают, кто такой папа и кто такая мама, чувствуют, что с ними все в порядке, несмотря на тяжелый период развода, они верят родителям. Я по-прежнему считаю, что невозможно убедить ребенка в том, что его родитель плохой, если в реальной жизни он видит другое», — поделилась девушка.

Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров официально расторгли брак в сентябре 2025 года. У экс-супругов растут трое детей, у нынешнего избранника Дибровой, бизнесмена Романа Товстика, есть шестеро наследников. Возлюбленный модели недавно официально расторг брак с женой Еленой.

