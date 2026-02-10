Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Полина Диброва рассказала, как ее дети пережили развод с мужем-телеведущим

Полина Диброва заявила, что ее дети не были участниками связанной с разводом шумихи
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Модель и блогер Полина Диброва в интервью «Газете.Ru» рассказала о том, как их общие с телеведущим Дмитрием Дибровым дети пережили шумиху, связанную с разводом пары.

«Дети не были участниками происходящего. Возможно, что-то из интернета до них доходило, но в целом я уверена, что главное для ребенка — это не слова, а пример. Если в доме говорят литературным языком, смотрят интересные фильмы, читают хорошие книги и обсуждают все это с детьми, то они будут впитывать именно это, будут развиваться. И что бы ни говорили детям вовне, они видят, что происходит внутри семьи. Когда внутренняя целостность семьи не нарушена, когда дети понимают, кто такой папа и кто такая мама, чувствуют, что с ними все в порядке, несмотря на тяжелый период развода, они верят родителям. Я по-прежнему считаю, что невозможно убедить ребенка в том, что его родитель плохой, если в реальной жизни он видит другое», — поделилась девушка.

Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров официально расторгли брак в сентябре 2025 года. У экс-супругов растут трое детей, у нынешнего избранника Дибровой, бизнесмена Романа Товстика, есть шестеро наследников. Возлюбленный модели недавно официально расторг брак с женой Еленой.

Полное интервью с Полиной Дибровой читайте здесь.

Ранее Полина Диброва рассказала, общается ли с бывшим мужем после развода.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!