Полина Диброва рассказала, общается ли с бывшим мужем после развода

Полина Диброва сообщила, что продолжает общаться с бывшим мужем после развода
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Модель и блогер Полина Диброва в интервью «Газете.Ru» рассказала, как в настоящий момент складываются ее отношения с бывшим мужем — телеведущим Дмитрием Дибровым.

«Сегодня наши отношения с Дмитрием полностью выстроены вокруг детей. Мы много говорим именно об этом — о том, как и что для них лучше. Стараемся разделять их интересы: Дмитрий водит их в театры, музеи, я — в другие места. Мы максимально стараемся развлекать их, развивать, раскрывать. Все наше общение сейчас — это планирование будущего детей», — поделилась Полина.

Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров официально расторгли брак в сентябре 2025 года. У экс-супругов растут трое детей, у нынешнего избранника Дибровой, бизнесмена Романа Товстика, есть шестеро наследников. Возлюбленный модели недавно официально расторг брак с женой Еленой.

Полное интервью с Полиной Дибровой читайте здесь.

Ранее Полина Диброва призналась, что хочет выйти замуж за Товстика.
 
