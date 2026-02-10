Размер шрифта
«Конституция имеет высшую силу!»: мать Ходченковой вызвала наряд полиции на судью заседания

«МК»: мать актрисы Ходченковой вызвала полицию на судью из-за запрета на съемку
Студия «Русский проект»

Мать актрисы Светланы Ходченковой Татьяна вызвала полицию на судью во время заседания по делу о коммунальных платежах. Об этом сообщает mk.ru.

В Юрьев-Польском районном суде Владимирской области рассматривался иск Ходченковой к коммунальщикам по вопросу платы за ЖКХ. Женщина утверждает, что с 2011 года неправомерно платит за 60,2 кв. м вместо положенных ей 6 кв. м общедомовой площади.

В начале заседания истец попросил разрешить вести видеозапись процесса. Однако судья отказал в удовлетворении этой просьбы. Несмотря на запрет, адвокат Ходченковой все же продолжил съемку. Татьяна аргументировала его действия нормами Конституции Российской Федерации.

«Конституция имеет высшую юридическую силу... <...> Нет частных лиц, нет детей, нет гостайны, обычное гражданское дело. К чему эта секретность?» — возмутилась она.

Затем судья удалил адвоката Ходченковой из зала — и тогда мать актрисы обратилась в экстренные службы и вызвала наряд полиции, утверждая, что ее конституционные права нарушаются.

После заседания в суд прибыл сотрудник полиции. В его присутствии истица подала заявление с жалобой на судью.

Ранее стало известно, что издательство Зыгаря и Долина ликвидировано столичной налоговой.
 
