«Решил, что со мной что-то не так»: Диброва о реакции бывшего мужа на новую любовь

Полина Диброва призналась, что бывший муж сначала не поверил ее словам о новой влюбленности
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Модель и блогер Полина Диброва в интервью «Газете.Ru» рассказала о реакции своего теперь уже бывшего мужа, телеведущего Дмитрия Диброва, на признание о зародившихся в ней новых чувствах.

«Дмитрий не поверил. Он решил, что я просто обиделась, расстроилась, что со мной что-то не так. Но я не тот человек, который бросается словами. Если что-то произношу вслух, значит, под этим уже есть фундамент. Я не манипулятор, не умею добиваться целей через давление, угрозы или демонстративные жесты. «Мне не подарили колечко, я ухожу» — это не про меня. Я не буду угрожать самоубийством, не буду свечки ставить… Всегда беру ответственность за свои поступки и решения. И если я что-то сказала, значит, это осознала и готова за это отвечать», — отметила Полина.

Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров официально расторгли брак в сентябре 2025 года. У экс-супругов растут трое детей, у нынешнего избранника Дибровой, бизнесмена Романа Товстика, есть шестеро наследников. Возлюбленный модели недавно официально расторг брак с женой Еленой.

Ранее Полина Диброва рассказала о желании стать матерью в четвертый раз.
 
