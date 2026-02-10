Размер шрифта
Звезда сериала «Кухня» назвала неожиданный идеальный подарок для любимого

Актриса Федорович назвала молчание идеальным подарком для своего возлюбленного
Личный архив Валерии Федорович

Звезда сериала «Кухня» Валерия Федорович призналась kp.ru, что молчание стало бы идеальным подарком для ее возлюбленного.

«Я бы сделала такой подарок — наконец замолчала бы и стала поменьше язвить и шутить», — рассказала артистка.

Федорович призналась, что сейчас находится в отношениях. Она не уточнила имя возлюбленного. Артистка была замужем дважды. Ее первым супругом был коллега Максим Онищенко. Второго мужа актриса скрывала. В последнем браке у актрисы родились двое сыновей – Герман и Савва. В 2024-м знаменитость сообщила о разводе с отцом своих детей.

«Спрашивать, кто отец моих сыновей, уже неактуально. Мы в разводе два с половиной года. Папа участвует в жизни мальчиков. Он замечательный. Мы в добрых отношениях, но уже давно не живем вместе», — заявляла актриса.

Федорович также рассказала kp.ru, что в школьные годы часто праздновала День святого Валентина. Она вырезала валентинки и дарила их субъектам обожания. Однако сейчас она перестала праздновать. При этом знаменитость призналась, что после разговора о Дне всех влюбленных, возможно, ей все-таки придется «заставить себя поотмечать».

Ранее Анна Семенович с женихом потратили на отпуск более 3 млн рублей.
 
