Звезда сериала «Кухня» назвала неожиданный идеальный подарок для любимого

Звезда сериала «Кухня» Валерия Федорович призналась kp.ru, что молчание стало бы идеальным подарком для ее возлюбленного.

«Я бы сделала такой подарок — наконец замолчала бы и стала поменьше язвить и шутить», — рассказала артистка.

Федорович призналась, что сейчас находится в отношениях. Она не уточнила имя возлюбленного. Артистка была замужем дважды. Ее первым супругом был коллега Максим Онищенко. Второго мужа актриса скрывала. В последнем браке у актрисы родились двое сыновей – Герман и Савва. В 2024-м знаменитость сообщила о разводе с отцом своих детей.

«Спрашивать, кто отец моих сыновей, уже неактуально. Мы в разводе два с половиной года. Папа участвует в жизни мальчиков. Он замечательный. Мы в добрых отношениях, но уже давно не живем вместе», — заявляла актриса.

Федорович также рассказала kp.ru, что в школьные годы часто праздновала День святого Валентина. Она вырезала валентинки и дарила их субъектам обожания. Однако сейчас она перестала праздновать. При этом знаменитость призналась, что после разговора о Дне всех влюбленных, возможно, ей все-таки придется «заставить себя поотмечать».

