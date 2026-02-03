Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Полина Диброва рассказала о желании стать матерью в четвертый раз

Модель Полина Диброва заявила, что готова родить четвертого ребенка
Осторожно: Собчак/YouTube

Модель и блогер Полина Диброва в интервью «Леди Mail» призналась, что хотела бы вновь стать матерью.

По словам Дибровой, она не против родить четвертого ребенка.

«Конечно. Если Бог даст — с удовольствием. У меня большие планы на будущее», — поделилась блогер.

Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров официально расторгли брак в сентябре 2025 года. По словам модели, при расставании они с сохраняли уважение друг к другу. После разрыва блогер уехала из дома, в котором жила с мужем, и арендовала особняк в том же поселке.

У экс-супругов растут трое детей: 15-летний Александр, 12-летний Федор и 10-летний Илья. У нынешнего избранника Дибровой, бизнесмена Романа Товстика, есть шестеро детей. При этом возлюбленный модели недавно официально расторг брак с женой Еленой и переехал к новой избраннице в дом, который сам и оплачивает.

Диброва отмечала, что они с Товстиком дали друг другу обещание — с честью пройти развод и только после этого построить совместную жизнь.

Ранее Полина Диброва оправдалась после критики из-за грустных сыновей.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!