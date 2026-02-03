Полина Диброва рассказала о желании стать матерью в четвертый раз

Модель и блогер Полина Диброва в интервью «Леди Mail» призналась, что хотела бы вновь стать матерью.

По словам Дибровой, она не против родить четвертого ребенка.

«Конечно. Если Бог даст — с удовольствием. У меня большие планы на будущее», — поделилась блогер.

Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров официально расторгли брак в сентябре 2025 года. По словам модели, при расставании они с сохраняли уважение друг к другу. После разрыва блогер уехала из дома, в котором жила с мужем, и арендовала особняк в том же поселке.

У экс-супругов растут трое детей: 15-летний Александр, 12-летний Федор и 10-летний Илья. У нынешнего избранника Дибровой, бизнесмена Романа Товстика, есть шестеро детей. При этом возлюбленный модели недавно официально расторг брак с женой Еленой и переехал к новой избраннице в дом, который сам и оплачивает.

Диброва отмечала, что они с Товстиком дали друг другу обещание — с честью пройти развод и только после этого построить совместную жизнь.

