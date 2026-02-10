Размер шрифта
Полина Диброва раскрыла, в какой момент решила разойтись с мужем-телеведущим

Полина Диброва заявила, что решилась на развод из-за новой любви
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Модель и блогер Полина Диброва в интервью «Газете.Ru» рассказала о моменте, когда к ней пришло осознание, что история их с телеведущим Дмитрием Дибровым отношений подошла к концу.

«Я поняла это в тот момент, когда обратила внимание на другого мужчину. Как только женщина начинает замечать кого-то еще, допускает в свое поле другого мужчину, становится очевидно: что-то уже происходит не так, как должно быть. И дальше начинается внутренняя работа. Эта работа может быть совместной, если люди способны поговорить друг с другом, честно признаться, что чего-то не хватает, что что-то пошло не туда. Иногда такие разговоры помогают вывести отношения на другой уровень, особенно когда за плечами столько прожитого. Но в моем случае это было осознанное решение. Не импульс, не страсть, не манипуляция. Это было абсолютно осознанное понимание своего выбора и принятое решение, от которого я никогда не откажусь. Я просто влюбилась. Влюбилась и не смогла держать это чувство внутри себя. Я пришла и честно сказала об этом Дмитрию», — поделилась Полина.

Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров официально расторгли брак в сентябре 2025 года. У экс-супругов растут трое детей, у нынешнего избранника Дибровой, бизнесмена Романа Товстика, есть шестеро наследников. Возлюбленный модели недавно официально расторг брак с женой Еленой.

Ранее Полина Диброва рассказала о желании стать матерью в четвертый раз.
 
