Губернатор Севастополя потребовал «вернуть в реальность» организаторов концертов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение провести профилактическую работу с организаторами массовых мероприятий в городе. Об этом сообщается на сайте Севастопольского телевидения (СТВ).

На аппаратном совещании в правительстве города Развожаев упомянул случаи планирования концертов и развлекательных акций без обязательного согласования с оперативным штабом общественной безопасности. Губернатор подчеркнул недопустимость того, чтобы организаторы жили «в своей реальности» и игнорировали требования безопасности — особенно когда речь идет о скоплении молодежи в условиях повышенной угрозы.

«Надо как-то их вернуть в реальность», — приводит РИА Новости слова Развожаева.

Губернатор подчеркнул, что организаторы массовых мероприятий должны заблаговременно направлять заявки в профильный департамент, а не ограничиваться анонсированием событий в интернете или на афишах.

В Севастополе в настоящее время действует желтый уровень террористической опасности. Согласно постановлению правительства города, мероприятия с числом участников более 100 человек подлежат обязательному рассмотрению на заседании оперативного штаба.

Ранее в Севастополе запретили концерт блогера Ивана Золо.