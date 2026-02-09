Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Губернатор Севастополя потребовал «вернуть в реальность» организаторов концертов

Развожаев поручил провести профилактическую работу с организаторами мероприятий
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение провести профилактическую работу с организаторами массовых мероприятий в городе. Об этом сообщается на сайте Севастопольского телевидения (СТВ).

На аппаратном совещании в правительстве города Развожаев упомянул случаи планирования концертов и развлекательных акций без обязательного согласования с оперативным штабом общественной безопасности. Губернатор подчеркнул недопустимость того, чтобы организаторы жили «в своей реальности» и игнорировали требования безопасности — особенно когда речь идет о скоплении молодежи в условиях повышенной угрозы.

«Надо как-то их вернуть в реальность», — приводит РИА Новости слова Развожаева.

Губернатор подчеркнул, что организаторы массовых мероприятий должны заблаговременно направлять заявки в профильный департамент, а не ограничиваться анонсированием событий в интернете или на афишах.

В Севастополе в настоящее время действует желтый уровень террористической опасности. Согласно постановлению правительства города, мероприятия с числом участников более 100 человек подлежат обязательному рассмотрению на заседании оперативного штаба.

Ранее в Севастополе запретили концерт блогера Ивана Золо.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!