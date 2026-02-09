Размер шрифта
Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» раскрыла секрет здоровых отношений

Певица Юлианна Караулова заявила, что отсутствие диалога разрушает отношения
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица и ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова заявила, что отсутствие диалога способно разрушить отношения мужчины и женщины. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

«Я думаю, что разрушает отношения замалчивание в первую очередь. Когда люди не разговаривают, когда они проглатывают обиды, когда они боятся сказать то, о чем они думают, когда они делают вид, что не замечают, а сами про себя обижаются, ну и так далее», — поделилась Караулова.

По мнению телеведущей, партнерам очень важно разговаривать друг с другом.

Певица также рассказала о самом романтичном поступке, который делал для нее супруг, саунд-продюсер Андрей Черный. По словам Карауловой, больше всего ей запомнилось предложение руки и сердца от возлюбленного. Это событие произошло во время съемки новогодней программы на одном федеральном канале.

«Я сначала очень злилась из-за этого, потому что мне казалось, что это должно быть такое камерное, интимное. Но потом я подумала, что это даже классно, потому что у нас останется вот такая красивая история на память», — призналась телеведущая.

Юлианна Караулова и Андрей Черный познакомились на шоу «Фабрика звезд». В 2016-м продюсер сделал певице предложение, через год пара расписалась, а свадебная церемония знаменитостей состоялась в 2021 году. Артистка признавалась, что тайно вышла замуж, поскольку не хотела, чтобы о торжестве узнали СМИ и публично обо всем рассказали.

Ранее Анна Семенович раскрыла россиянкам секрет успеха в любви.
 
