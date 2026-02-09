Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Билан заговорил о любви: «Я влюблен»

Певец Дима Билан назвал себя однолюбом, который всегда влюблен
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Певец Дима Билан уклончиво ответил на вопрос, есть ли в его жизни возлюбленная. Об этом сообщает «Пятый канал».

В беседе с корреспондентом издания исполнитель признался, что испытывает чувство влюбленности:

«Можно сказать, я однолюб, я редко влюбляюсь, но на очень долго. Такое мое психическое устройство. Да, вообще-то, всегда [влюблен], постоянно», — заявил он.

«Пятый канал» отмечает, что Билан не стал называть имя своей возлюбленной, поэтому не исключено, что певец таким образом говорил о любви к творчеству. Также загадочно артист прокомментировал вопрос о самом невероятном поступке, который совершал ради своей второй половинки.

«Мой ответ вы, наверное, знаете: не безумного гораздо меньше, чем безумного в моей жизни», — сказал он.

43-летний певец никогда не был женат. Детей у него тоже нет. Из открытых источников известно, что музыкант встречался с моделью Еленой Кулецкой и экс-участницей t.A.T.u. Юлей Волковой.

В 2021-м певец раскрывал, что состоял в отношениях с девушкой «из тусовки Тимати». Певец признавался, что у него должно было родиться двое детей от возлюбленной, но у избранницы дважды случился выкидыш.

Ранее балерина Анастасия Волочкова подтвердила роман с 27-летним танцором.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!