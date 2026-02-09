Билан заговорил о любви: «Я влюблен»

Певец Дима Билан назвал себя однолюбом, который всегда влюблен

Певец Дима Билан уклончиво ответил на вопрос, есть ли в его жизни возлюбленная. Об этом сообщает «Пятый канал».

В беседе с корреспондентом издания исполнитель признался, что испытывает чувство влюбленности:

«Можно сказать, я однолюб, я редко влюбляюсь, но на очень долго. Такое мое психическое устройство. Да, вообще-то, всегда [влюблен], постоянно», — заявил он.

«Пятый канал» отмечает, что Билан не стал называть имя своей возлюбленной, поэтому не исключено, что певец таким образом говорил о любви к творчеству. Также загадочно артист прокомментировал вопрос о самом невероятном поступке, который совершал ради своей второй половинки.

«Мой ответ вы, наверное, знаете: не безумного гораздо меньше, чем безумного в моей жизни», — сказал он.

43-летний певец никогда не был женат. Детей у него тоже нет. Из открытых источников известно, что музыкант встречался с моделью Еленой Кулецкой и экс-участницей t.A.T.u. Юлей Волковой.

В 2021-м певец раскрывал, что состоял в отношениях с девушкой «из тусовки Тимати». Певец признавался, что у него должно было родиться двое детей от возлюбленной, но у избранницы дважды случился выкидыш.

