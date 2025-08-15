«Веселый друг»: подруга Цоя раскрыла его истинный характер

Певица Стингрей: вне сцены Цой был спокойным и веселым

Американская певица, подруга советского рок-музыканта Виктора Цоя Джоанна Стингрей раскрыла его истинный характер. Ее цитирует ТАСС.

По словам певицы, лидер рок-группы «Кино» на сцене был сильным и стойким, а вне сцены оставался обычным другом: спокойным, расслабленным, веселым.

«Многие поклонники Виктора считают его замкнутым и серьезным человеком, но он был полной противоположностью», — призналась она.

Джоанна Стингрей в 1996 году вместе с режиссером Александром Липницким создала документальный фильм о Викторе Цое «Солнечные дни», в 2022 году издала книгу-альбом «Виктор Цой. Последний герой».

Певица отметила, что при создании фильма о Цое старалась вставить много кадров, где он шутит и смеется.

Виктор Цой — автор песен «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен!», «Группа крови», «Дальше действовать будем мы» и других. 15 августа 1990 года Цоя не стало в возрасте 28 лет — возвращаясь с рыбалки, музыкант врезался в автобус.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить фильмы Алексея Балабанова.