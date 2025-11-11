«Не сыночка-корзиночка»: Собчак дала россиянкам жесткий совет по воспитанию детей

При воспитании детей очень важно вовремя исключить манипуляции со стороны детей с помощью истерик и слез, убеждена журналистка, ведущая Ксения Собчак. В беседе с НСН она заявила, что с двух лет не приемлет такое поведение от своего сына Платона – это позволило навсегда установить четкие границы, которые нельзя переступать.

«Я не вижу противоречия между тем, чтобы давать ребенку любовь, объятия, но при этом выстраивать жесткие границы. Сыночка-корзиночка – это не про то, сколько раз тебя в мягкое место поцеловали, а про умение выстраивать границы дозволенного и недозволенного. Он очень четко знает эти границы и то, что если их переступит, будут серьезные последствия», — подчеркнула Собчак.

По ее словам, Платон хорошо знает, что если он начинает что-то требовать и плакать, то точно этого не получит. Все случаи, когда слезы используются как способ манипулировать родителями, ребенок стопроцентно получает отказ на свою просьбу. При этом ему не запрещено плакать в принципе – например, если упал, , ударился и плачет, то это вполне нормально, пояснила звездная мама.

По мнению Собчак, лучший совет российским мамам – это не идти на поводу у детских слез, раз и навсегда отказавшись с этим мириться.

«Я с трех, даже с двух лет установила эти правила и сейчас крайне редко происходит это «нет, я хочу!»», - заключила ведущая.

Напомним, сейчас Платону восемь лет. До этого Собчак рассказала, что его к самостоятельности, в том числе не будит по утрам, не зовет на завтрак, давая ему четко понять, что не проспать в школу и сделать уроки – это его зона ответственности.

В то же время недавно пользователи соцсетей раскритиковали ее за методы воспитания. Дискуссия разразилась под постом в личном блоге, в котором журналистка рассказала, что ее сын занимается спортом каждый день по часу, придерживается правильного питания, в его ежедневном рационе нет газированных напитков, конфет и других «вредных продуктов». Есть сладкое ребенку разрешают вместе с другими детьми на мероприятиях. В комментариях пользователи не оценили такие принципы – по мнению многих подписчиков, это слишком жестоко по отношению к ребенку, и во взрослом возрасте у него не будет приятных воспоминаний из детства.

