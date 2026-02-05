Дмитрий Тарасов признался, что переживает из-за будущего своих дочерей

Блогер и бывший футболист Дмитрий Тарасов признался, что переживает из-за того, что однажды его дочери вырастут и уйдут строить собственные семьи. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

Тарасов рассказал, что сейчас его дочь Ева ходит в детский сад, а Милана — в первый класс. Однако футболист уже волнуется из-за того момента, когда девочки покинут отцовский дом и начнут строить свою жизнь.

«Я очень переживаю за дочек, переживаю, когда они уже перейдут в этот осознанный возраст <…> Мне прям вообще не по себе <…> От этого мне, как отцу, очень грустно», — поделился блогер.

По словам Тарасова, сейчас он отдает воспитанию дочерей всего себя. Спортсмен желает девочкам счастья и хочет, чтобы в будущем их любили так же сильно, как и он сам.

Напомним, Дмитрий Тарасов состоял в браке певицей Ольгой Бузовой с 2012 по 2016 год. Позже артистка говорила, что рассталась с футболистом из-за его измен. При этом сам спортсмен утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

В 2018 году Тарасов женился на Анастасии Костенко. Пара стала родителями двух девочек и двух мальчиков.

