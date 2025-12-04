На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Матушка-земля» стала символом 2025 года

Песню «Матушка» Куртуковой выбрали саундтреком к 2025 году
ts_makeeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россияне назвали песню «Матушка» Татьяны Куртуковой песней-символом 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН Музыка».

В ноябре аналитики ON Медиа провели опрос среди россиян в возрасте от 16 до 55 лет. Большинство из них выбрали «Матушку» песней, отражающей настроение 2025-го. Многие также назвали композиции «Кукушка» группы «Кино» и «Поезда» в исполнении Жени Трофимова с «Комнатой культуры». В топ российских мужчин вошел трек Мити Фомина «Все будет хорошо».

Американский рэпер Eminem стал фаворитом среди зарубежных исполнителей. Самыми популярными отечественными артистами среди россиян стали Виктор Цой, Баста и группа «Король и Шут». Женщины и представители городов с населением 250–500 тыс. жителей назвали своей фавориткой певицу Анну ASTI.

Наиболее популярными жанрами в России стали поп или рок (15% опрошенных), а также рэп (11%) и шансон (8%). Мужчины чаще слушают рок, рэп, шансон, электронику, метал или панк, а женщины — поп, классику, R&B, джаз и инди.

Большинство опрошенных согласились с мнением, что музыка отражает эмоциональное состояние человека. Для получения позитива респонденты выбирают слушать поп-музыку, рок и рэп. Для отдыха россияне предпочитают включать поп, классику и шансон. Рок стал самым востребованным жанром для проживания негативных эмоций.

