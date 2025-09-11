На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ченнинг Татум рассказал об одной из самых больших ошибок в карьере

Ченнинг Татум сожалеет, что отказался от роли в «Красавице и Чудовище» дель Торо
Американский актер Ченнинг Татум рассказал в интервью The Vanity Fair, что «одной из самых больших ошибок в карьере» стал отказ от участия в картине «Красавица и Чудовище», которую собирался снимать Гильермо дель Торо.

Актер рассказал, что получил предложение в неподходящий момент: у него только родился ребенок, он снимался в непростом фильме, а сценарий «Красавицы и Чудовища» был не закончен.

«Это была самая большая ошибка, потому что я самый большой поклонник Гильермо. Это был бы самый крутой фильм на свете», — заявил Татум.

Он добавил, что дель Торо так и не снял свою версию сказки, но он надеется, что они еще поработают вместе.

В этом году Татуму исполнилось 45 лет. В 2006 году он дебютировал в главной роли в молодежной комедии «Она — мужчина». С этого момента начался его путь к славе. Сейчас актер старается сниматься в картинах, которые продюсирует сам, или в фильмах любимых режиссеров (например, своей бывшей невесты Зои Кравитц). Кроме того, он написал две детские книжки в честь дочери, родившейся в 2013 году от его партнерши по фильму «Шаг вперед», актрисы Дженны Дуан. Пара развелась в 2018 году.

Ранее Татум захотел детей от новой возлюбленной.

