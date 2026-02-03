Анна Пересильд раскрыла свои методы решения конфликтов

Актриса Анна Пересильд поделилась, что предпочитает решать конфликты с помощью слов, избегая драк. Слова 16-летней знаменитости передал «Пятый канал».

«Я ни с кем не дерусь, я все словами решаю. Бывает, когда уже пик, но я могу тогда что-то резко сказать. Но не дерусь точно. Я очень редко на кого-то срываюсь», — призналась Пересильд.

Актриса отметила, что она всегда извиняется перед человеком, на которого «сорвалась». По словам знаменитости, она переживает, если как-либо обидела собеседника или сделала ему больно.

Пересильд добавила, что обычно старается не повышать голос даже в напряженных ситуациях. Однако при этом актриса четко обозначает свои личные границы. Особенно ее обижает поведение взрослых, которые привыкли принижать подростков. По словам Анны, сама она всегда старается общаться уважительно.

Анна Пересильд получила известность после съемок в сериале «Слово пацана», в котором исполнила роль 14-летней Айгуль. Героиня актрисы была возлюбленной члена группировки «Универсам» Марата.

Ранее Ксения Собчак намекнула, что у Анны Пересильд и Вани Дмитриенко пиар-роман.