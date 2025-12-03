Михаил Ефремов нашел тело бывшей жены в захламленной квартире

Актер Михаил Ефремов обнаружил тело своей бывшей жены — актрисы Ксении Качалиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, актер вместе с сыном 2 декабря в районе 14 часов приехали проведать актрису, однако дверь им не открыли.

Когда мужчины вскрыли замки и попали в захламленную квартиру, продолжает SHOT, света в жилище не было. Возле кровати Ефремовы нашли лежащее на боку тело 54-летней Качалиной. Они попытались реанимировать женщину сами, но после безуспешных попыток вызвали скорую помощь и полицию.

В последний раз актриса выходила на связь около двух недель назад.

Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. В период с 1987 по 1988 год будущая актриса училась в Саратовской консерватории имени Собинова на актерском факультете. В 1995 году она окончила ВГИК.

Дебют в кино у Качалиной состоялся в 1991 году вместе с выходом фильма «Нелюбовь», в котором она сыграла девушку Риту. Кроме того, актриса известна по ролям в картинах «Арбитр», «Дикая любовь», «Три сестры», «Тьма», «Романовы. Венценосная семья» и других.

Качалина была четвертой женой актера Михаила Ефремова. Их развод состоялся в 2004 году. В браке у актеров родилась дочь Анна-Мария Ефремова. О смерти артистки СМИ сообщили в ночь на 3 декабря.

