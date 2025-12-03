На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Михаил Ефремов нашел тело бывшей жены в захламленной квартире

SHOT: актер Ефремов нашел тело своей четвертой жены Качалиной
true
true
true
close
Галина Кмит/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов обнаружил тело своей бывшей жены — актрисы Ксении Качалиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, актер вместе с сыном 2 декабря в районе 14 часов приехали проведать актрису, однако дверь им не открыли.

Когда мужчины вскрыли замки и попали в захламленную квартиру, продолжает SHOT, света в жилище не было. Возле кровати Ефремовы нашли лежащее на боку тело 54-летней Качалиной. Они попытались реанимировать женщину сами, но после безуспешных попыток вызвали скорую помощь и полицию.

В последний раз актриса выходила на связь около двух недель назад.

Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. В период с 1987 по 1988 год будущая актриса училась в Саратовской консерватории имени Собинова на актерском факультете. В 1995 году она окончила ВГИК.

Дебют в кино у Качалиной состоялся в 1991 году вместе с выходом фильма «Нелюбовь», в котором она сыграла девушку Риту. Кроме того, актриса известна по ролям в картинах «Арбитр», «Дикая любовь», «Три сестры», «Тьма», «Романовы. Венценосная семья» и других.

Качалина была четвертой женой актера Михаила Ефремова. Их развод состоялся в 2004 году. В браке у актеров родилась дочь Анна-Мария Ефремова. О смерти артистки СМИ сообщили в ночь на 3 декабря.

Ранее умерла актриса — прототип главной героини «Хроник Нарнии».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами